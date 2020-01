Facebook

Franz Preihs bei seinem Abenteuer im Burgenland © KK

Über eine willkommene Abwechslung freute sich in letzter Zeit der Mürztaler Extremausdauer-Spezialist Franz Preihs. Sonst auf dem Fahrrad zuhause, davon zeugen etwa fünf Teilnahmen am „Race Across America“, versuchte sich Preihs nun als Ultramarathon-Läufer. Für die 120 Kilometer beim „Burgenland Extrem Ultramarathon“ benötigte der 42-Jährige 12 Stunden und 22 Minuten. „Es tat mal gut, nach den Hunderttausenden Kilometern, die ich in den letzten 15 Jahren auf dem Rennrad zurückgelegt habe, einen Ausflug in andere Gefilde zu unternehmen“, erzählt Preihs. Zuvor hatte er bereits in den USA einen 85 Kilometer langen Berg-Ultramarathon zurückgelegt.