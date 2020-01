Facebook

Das Team des Kapfenberger Vereins Sportbündel freute sich in Villach über viele Medaillen © Sportbündel

Mehr als 900 Sportler ließen die Grundwerte des Sports in Villach und Umgebung hochleben, wo sie in den vergangenen Tagen an den Nationalen Winterspielen von Special Olympics teilnahmen und 700 Medaillen erringen konnten. Engagiert, herzlich, mitfühlend und motivierend, so beschreiben die Organisatoren der Spiele die gewonnenen Eindrücke, die geprägt waren von der puren Lebensfreude der motivierten Teilnehmer.