Vorrangiges Ziel in Arndorf ist es, die Autos einzubremsen © Pototschnig Franz

Der Kapfenberger Bürgermeister Fritz Kratzer ärgert sich, weil der frühere ÖVP- und nunmehr „wilde“ Stadtrat Markus Lindner das Thema „Zebrastreifen Arndorf“ in die Öffentlichkeit gebracht hat: „Es gibt keinerlei Entscheidungen, Bezirkshauptmannschaft und Baubezirksleitung sind gerade dabei, eine Lösung zu entwickeln.“ Man solle daher nicht von vornherein Stimmung für eine Variante machen, so der Bürgermeister. Wie berichtet, wird dieser Schutzweg hinterfragt, weil sowohl die Frequenz an Autos als auch jene an Fußgängern nicht sehr hoch ist. Seit Auflassung der Volksschule ist sie noch niedriger geworden. Die Erfahrung habe gezeigt, dass dadurch ein Zebrastreifen eher eine Gefahr als eine Sicherung sei.