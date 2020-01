Facebook

Noch warme Asche dürfte am Sonntag der Auslöser eines Mülltonnenbrandes in Turnau (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) gewesen sein. Der 66-jährige Hausbesitzer hatte am Vormittag die Asche seines Tischherdes in die Restmülltonne geschüttet. Gegen 13.30 Uhr dürfte die Tonne dann zu brennen begonnen haben. Auch der Gartenzaun sowie in der Nähe gelagertes Brennholz fingen Flammen.