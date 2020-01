Facebook

Der Einsatz dauerte rund 30 Minuten © FF Gusswerk

Zu einem Brand wurden die Feuerwehren Gußwerk und Mariazell am Sonntag kurz vor Mittag gerufen: Ein Auto war neben einem Wohnhaus in Gußwerk in Brand geraten. Die Feuerwehrleute konnten den Brand binnen einer halben Stunde löschen und alle Sicherungsarbeiten durchführen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.