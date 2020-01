Facebook

Bürgermeister Fritz Kratzer und Oberst Franz-Kurt Grabenhofer informierten am Dienstag die Öffentlichkeit, da waren die Eltern bereits informiert © Pototschnig Franz

Auf Unverständnis stießen die Aussagen des Kapfenberger FP-Vizebürgermeisters Reinhard Richter, wonach die vom „Tschetschenenkonflikt“ betroffene Volksschule die Eltern nicht informiert hätte. Wie Recherchen der Kleinen Zeitung ergaben, wurden die Eltern schon mehrere Tage vor der von Bürgermeister Fritz Kratzer einberufenen Pressekonferenz über den genauen Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Am Montag findet abermals ein Elternabend statt, um eventuell noch offene Fragen zu klären und Ängste zu nehmen. Mehr könne die Schule selbst nicht tun, heißt es seitens der Schulleitung: „Wir können nur das weitergeben, was wir selber wissen.“ Zuständig sei schließlich der Verfassungsschutz, „dann muss sich die FPÖ an diesen wenden“.