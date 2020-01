Facebook

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz © APA

Zu einem schweren Forstunfall kam es am Donnerstag Nachmittag in der Breitenau bei Mixnitz (Gemeinde Pernegg) im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: Ein 22-Jähriger erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Zur Rettung musste der Rettungshubschrauber C 3 (Wr. Neustadt) angefordert werden, eine Taubergung war notwendig.