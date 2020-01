Facebook

Gernot Bauer (links) löst Stefan Rapp bei den Grünen ab © Marco Mitterböck

Mit einem neuen Spitzenkandidaten gehen die Krieglacher Grünen bei der anstehenden Gemeinderatswahl ins Rennen, selbst wenn die endgültige Liste noch nicht fixiert wurde. „Es wird nach 20 Jahren im Gemeinderat Zeit für einen Generationenwechsel“, sagt Stefan Rapp. Er übergibt an den im Herbst zur Partei gestoßenen Gernot Bauer. Inhaltlich wollen sich die Grünen in Krieglach treu bleiben und auf das Thema Umwelt setzen, um den landes- und bundesweiten Trend fortzusetzen und ein zweites Mandat in Krieglach zu holen.