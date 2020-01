Facebook

Symbolbild © Jürgen Fuchs

Gegen 21.15 Uhr brach in der Küche einer 44-Jährigen ein Brand aus. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde aus Sicherheitsgründen damit begonnen, drei Stockwerke des Wohnhauses vorsichtshalber zu evakuieren. 45 Feuerwehrleute der Feuerwehren Kapfenberg-Hafendorf, Kapfenberg-Diemlach und der Stadt Bruck an der Mur brachten das Feuer unter Kontrolle, die Evakuierung konnte rasch abgebrochen werden. Die 44-jährige Frau wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das LKH Hochsteiermark eingeliefert. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.