Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dieser Plan (Norden links) hat sich bei der Jury durchgesetzt, um den nördlichen Schirmitz zu bebauen © KK

Dass das Thema Wohnen ein zentrales für Kapfenberg ist, unterstrich Bürgermeister Fritz Kratzer erst kürzlich im Zuge seines Neujahrsempfangs auf Burg Oberkapfenberg. So thematisierte er die 7500 Einpendler ebenso wie das im Vorjahr ins Leben gerufene Zuzugsmanagement, um möglichst viele in Kapfenberg arbeitende Menschen permanent an die Stadt zu binden.