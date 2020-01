Leserreporter Herbert Freissmuth aus Unterlamm (Südoststeiermark) unternahm einen Ausflug in die Fischbacher Alpen und traf dabei auch auf einige Bisons.

Herbert Freissmuth traf in den Fischbacher Alpen auf die imposanten Tiere © Freissmuth

Da staunte unser Leserreporter Herbert Freissmuth aus Unterlamm (Südoststeiermark) nicht schlecht, als er kürzlich eine Wanderung in den Fischbacher Alpen unternahm und dabei auf mehrere Bisons traf. "Nach dem Aufstieg sah ich plötzlich diesen Bullen, der seelenruhig vor sich hin kaute." Auch von der Kamera ließ sich das imposante Tier so gar nicht stören, ebenso wenig von den ebenso dort lebenden Ziegen und Ponys. Seinen Ausflug will Freissmuth noch einmal wiederholen - dann aber mit einem Maisstriezel im Gepäck.