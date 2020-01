Peter Wagner, 22 Jahre lang für Helmut Reisinger tätig, tritt seine Nachfolge an.

Helmut Reisinger übergab die Kamera symbolisch an Peter Wagner © Wagner

Mit Jahresende ist der Kapfenberger Fotograf Helmut Reisinger in Pension gegangen, langweilig dürfte ihm angesichts seiner umfangreichen Pläne auch im Ruhestand nicht werden. Über mangelnde Aufgaben ganz sicherlich nicht beklagen wird sich auch Peter Wagner. Seit 1997, also stolze 22 Jahre lang, ein treuer Wegbegleiter Reisingers, hat er einen wesentlichen Teil des Betriebs übernommen, um diesen möglichst umfangreich weiterzuführen. „Die Lernkurve vom Angestellten zum Selbstständigen ist schon steil. Außerdem muss man zu Beginn ordentlich in die Ausrüstung investieren“, sagt Wagner, der erst im September vom – für ihn ebenso überraschenden – Rückzug Reisingers erfahren und mit 1. Dezember sein Gewerbe angemeldet hat.