Ballkomitee und die Band Mundwerk freuen sich schon auf den 9. Pius-Ball © Ulf Tomaschek

Passend zur Jahreszahl 2020 blickt das Pius-Institut in Bruck 100 Jahre zurück in die Zeit der „Goldenen Zwanziger“ – und zwar auf dem diesjährigen Pius-Ball, der heuer am 8. Februar über die Bühne des Brucker Stadtsaals geht. Und das Ballkomitee unter der Führung von Pius-Geschäftsführer Karl Hall gab bereits jetzt einen Einblick in die Welt vor hundert Jahren.