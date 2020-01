Facebook

Der Mann wurde ins LKH Bruck gebracht © Pototschnig F.

Schwere Verletzungen zog sich ein 53-jähriger Mann am Freitagnachmittag zu, der in seinem Kindberger Einfamilienhaus Holzarbeiten durchführte. Als er gegen 14.30 Uhr mit der Kreissäge Holz für den eigenen Kachelofen aufarbeitete, geriet er ohne Fremdbeteiligung mit der linken Hand in das auslaufende Sägeblatt und verletzte sich schwer. Er wurde vom Roten Kreuz ins LKH Bruck eingeliefert.