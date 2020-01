Facebook

Die Ludothek in der Bücherei wird am 15. Februar eröffnet © Stadt Bruck/Martin Meieregger

In der jüngsten Sitzung des Brucker Stadtrats wurden einstimmige Beschlüsse für die Stadtbücherei, Schülerbusfahrten, das städtische Eventprogramm und diverse Vereinsförderungen gefasst. So wurden für Aktivitäten der Stadtbücherei für 2020 12.000 Euro freigegeben. Um auf lange Sicht 15.000 Medien zu erreichen, werden laufend neue Medien angekauft. Außerdem wird ein Computerarbeitsplatz eingerichtet, auf dem man den Online-Brockhaus nutzen kann. Und die feierliche Eröffnung der Ludothek mit den Spielefreunden Österreichs findet am 15. Februar um 15 Uhr statt.