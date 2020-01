Viele Fragen sind nach den ersten Betriebstages des Mikro-Öffi SAM in der Oststeiermark und in Pernegg und Breitenau aufgetaucht. Eine Bilanz der ersten Tage und Antworten auf die gängigsten Fragen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So sehen die Sammelpunkte aus © Regionalentwicklung Oststeiermark

Seit vergangenen Freitag ist das Sammeltaxi SAM in 61 oststeirischen Gemeinden sowie in Pernegg und Breitenau unterwegs. Und am Freitag um 6.30 Uhr hatte SAM auch schon die erste Fahrt: vom Ilztaler Ortsteil Preßguts nach Gersdorf an der Feistritz.