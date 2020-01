Nach einem Reitunfall musste der C 12 eine verletzte Reiterin ins Spital fliegen.

© Gernot Eder

Eine 23-jährige Reiterin wurde am Mittwoch bei einem Sturz vom Pferd gegen die Bande gedrückt und am Becken verletzt. Nach der Erstversorgung durch das Notarztteam aus Bruck wurde sie von der Besatzung des C 12 mit dem Verdacht auf eine Beckenfraktur ins UKH geflogen.