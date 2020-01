Weil die Nachfrage stieg, wurde in Kindberg nun eine JVP-Stadtgruppe gegründet. Als Obmann fungiert Sebastian-Karl Miesebner.

Das neue Team der JVP Kindberg um Obmann Miesebner (Mitte) © JVP

Mit dem Gründungs-Stadttag am Samstag wurde die Junge-ÖVP in Kindberg aus der Taufe gehoben. In Anwesenheit von JVP-Bezirksobmann Stefan Hofbauer und ÖVP-Stadtparteiobmann Peter Sattler wurde Sebastian-Karl Miesebner einstimmig zum Obmann der JVP-Stadtgruppe gewählt. Auch die weiteren Vorstandsmitglieder Patrick Sattler, Anna Niederberger und Mathias Schweiger erhielten von den Mitgliedern hundertprozentige Zustimmung.