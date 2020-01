Nach fünf Jahren Koalition präsentierten SPÖ und ÖVP am Montag in Bruck ihre Bilanz.

Susanne Kaltenegger und Peter Koch zogen nach fünf Jahren Bilanz © Marco Mitterböck

Am 2. März wählen die 19 Gemeinden des Bezirks ihre Gemeinderäte, dann geht in Bruck – zumindest vorerst – auch die seit 2015 bestehende Koalition von SPÖ und ÖVP zu Ende. Nach 44 Koalitionssitzungen mit 120 Themen luden SP-Bürgermeister Peter Koch und VP-Vizebürgermeisterin Susanne Kaltenegger am Montag zum finalen Pressegespräch. Während Koch von vielen „Ideen und Interessen zugunsten der Stadt“ sprach, ortete Kaltenegger eine „Periode der Veränderung“, die von der Gemeindefusion ebenso geprägt war wie vom Verlust der SP-Absoluten.