Eine große angelegte Suchaktion führte am Samstagabend zum Erfolg. Eine schwer verletzte 31-jährige Bergsteigerin konnte aus dem alpinen Gelände gerettet werden. Ihre beiden Begleiter kamen glimpflich davon.

Das Schiestlhaus © Resch

Drei tschechische Staatsbürger sind am Samstagabend an der Nordseite des Hochschwabs in eine alpine Notlage geraten. Eine 31-Jährige stürzte über steiles Gelände ab und erlitt schwere Verletzungen.