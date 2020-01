Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Miroslav Berek (l.) im Gespräch mit Walter Schilhan © KK

Wenn der Kapfenberger Eishockeyverein am Sonntag (18.30 Uhr) Zeltweg empfängt, wird der eine oder andere Zuschauer in Erinnerung schwelgen. Dabei sind sie schon lange vorbei, die „goldenen“ Kapfenberger Eishockey-Zeiten, als prominente Legionäre die Massen anzogen. Eng mit dem Höhenflug in den 1970er-Jahren verbunden ist Miroslav Berek, der am 31. Dezember im Alter von 81 Jahren in seiner Wahlheimat Feldkirch verstorben ist. „Wir haben ihn im Jahr 1969 unter meiner Leitung von Motor Budweis als Spielertrainer verpflichtet“, erinnert sich der damalige Sektionsleiter Walter Schilhan im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.