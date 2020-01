Facebook

Die älteste noch in Betrieb befindliche Sprungschanze Österreichs befindet sich in Mürzzuschlag am Fuße des Ganzsteins © Heike Dobrovolny

Die Silvesternacht von 1899 auf 1900 verbrachten Toni Schruf und Max Kleinoscheg auf Skiern auf den Mürzzuschlager Bergkuppen. Die beiden Skitourengeher hatten ein Jahrzehnt davor Skier erstmalig in diese Region gebracht. Doch der Wintersport steckte immer wieder wetterbedingt in schweren Krisen. Aufgrund der wechselnden Schneeverhältnisse suchte man nach Alternativen und fand sie im Hörnerschlittenfahren. 1903 nahm auch Peter Rosegger an so einer Schlittentour am Alpl teil und fand begeisternde Worte: „Jetzt erst, Toni, erkenne ich, welche Bedeutung der Wintersport für unsere Heimat erlangen wird!“