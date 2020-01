Die Freiwillige Feuerwehr Turnau rückte am Donnerstagabend auf den Pogusch aus, dort war ein Fahrzeug in ein Waldstück gekracht.

Das Fahrzeug wurde von Bäumen abgebremst © FF Turnau

Zu einer Pkw-Bergung wurde die Freiwillige Feuerwehr Turnau am Donnerstagabend um 21.48 Uhr auf den Pogusch gerufen. Ein Fahrzeuglenker war kurz vor der Abzweigung Thal mit seinem Auto links von der Fahrbahn abgekommen, über eine Wiese geschlittert und anschließend auf der rechten Fahrbahnseite in ein Waldstück gekracht. Bäume bremsten das Fahrzeug dabei ab und brachten es so schließlich zum Stillstand. Nachdem einige Bäume und Sträucher mittels Motorsäge entfernt wurden, konnte das mittels Seilwinde zurück auf die Fahrbahn gezogen werden.