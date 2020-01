Ein beliebtes Lokal in St. Erhard sperrte endgültig zu, Hildegard und Peter Kitting verabschieden sich in den Ruhestand.

Hildegard und Peter Kitting verabschiedeten sich in den Ruhestand © ALFRED PUSSWALD

Für Hildegard und Peter Kitting endete am 31. Dezember nicht nur das Jahr 2019, sondern zugleich eine Ära. Stolze 44 Jahre lang hatten sie ihr Lokal in St. Erhard betrieben, ehe es am Silvestertag endgültig seine Pforten schloss. Das gesellige Duo verabschiedete sich anschließend in den wohlverdienten Ruhestand. Am letzten Tag ließen es sich viele Gäste aber nicht nehmen, noch einmal persönlich vorbeizuschauen, nachdem sie das Lokal für viele Gespräche ebenso gerne aufgesucht hatten wie für Kartenspiele und Darts-Partien. Der Gemeindevertretung, dem Tourismusverband und den vielen Gästen und Freunden war es ein Bedürfnis, für die langjährige Tätigkeit ein aufrichtiges Dankeschön auszusprechen.