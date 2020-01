Die Freiwillige Feuerwehr Neuberg an der Mürz und sieben weitere Feuerwehren wurden in der Nacht auf Silvester gegen halb fünf Uhr früh zu einem Wald- und Heckenbrand alarmiert. Wie sich vor Ort herausstellte, war nur eine Wochenendhütte betroffen, es wurde niemand verletzt.

Neuberg an der Mürz

© FF Neuberg/Mürz

Ein zunächst "flächenmäßig nicht definierbarer Waldbrand" und der Brand einer abgelegenen Wochenendhütte war in der Nacht auf den Silvestertag im Arzbachgraben in Neuberg an der Mürz angezeigt worden. Acht Feuerwehren - der gesamte Bereichtsabschnitt - rückten aus.