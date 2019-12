Sie hatte im Bereich der Leobnerbrücke in Bruck an der Mur einen Mann im Fluss gesehen. Gefunden wurde niemand.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Suchaktion Sonntagnachmittag in der Mur © FF der Stadt Bruck an der Mur

Zu einer Suchaktion in der Mur rückten am Sonntag gegen 15.30 Uhr die zwei Feuerwehren Bruck und Kapfenberg aus: Eine Frau hatte im Bereich der Leobnerbrücke in Bruck an der Mur einen Mann gesehen, der bei eisiger Kälte mit einem orangen, aufblasbaren Kissen in der Mur dahingepaddelt war - so ihre Schilderungen. Da sie sich Sorgen machte, schlug sie sicherheitshalber Alarm.