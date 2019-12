Auch wenn es in der Gerüchteküche gleich brodelte: Es war nicht der rauchende Präsident, der den Alarm ausgelöst hatte!

Am Christtag

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Präsidentenvilla in Mürzsteg © Ulf Tomaschek

Bei der Angelobung von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer war Bundespräsident Alexander Van der Bellen voll des Lobes für die Steiermark - nicht nur wegen des Weins, "auch der Birnenschnaps ist nicht zu verachten". Und, betonte er dann auch noch: Er fühle sich in der Präsidentenvilla in Mürzsteg wohl - "wenn man sich an die Geweihe und ausgestopften Vögel gewöhnt hat ..."