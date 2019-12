Langenwang Christtagsfreude-Wanderung feiert Jubiläum im Fackelschein

Facebook

Der „kleine Peterl“ führte die Wandergruppe traditionell an © LANGENWANG

Das Kulturreferat der Gemeinde Langenwang lädt am letzten Sonntag vor Weihnachten traditionell zur Wanderung „Als ich Christtagsfreude holen ging“. Der auf den Geschichten Peter Roseggers basierende Ausflug feierte nun nicht nur seine 30. Auflage, sondern lockte auch mehr als 400 Wanderer an, die sich die zwölf Kilometer lange Strecke durch die Waldheimat nicht entgehen ließen. Besonders imposant mutete dabei der gemeinsame Einzug in den Langenwanger Rathauspark an, umrahmt vom Schein der Fackeln. Musikalisch begleitet wurden die Wanderer, darunter auch Vizebürgermeister Franz Reithofer und Pfarrer David Schwingenschuh, vom Bläserquintett des Musikvereins Langenwang, für die kulinarische Begleitung sorgten drei Labestationen entlang der Strecke.