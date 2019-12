Zwei neue Gesellschaften Nach Herbitschek-Pleite: Lösung steht, 230 Jobs werden gerettet

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/INGRID KORNBERGER

Weil ein Dachhaus-Projekt in Wien nicht wie gewünscht verlief, schlitterte der steirische Traditionsbetrieb Herbitschek am 13. November in die Insolvenz. Für 296 betroffene Dienstnehmer – 125 davon am Hauptsitz in Ratten, die weiteren Standorte sind in Mürzzuschlag, Mönichwald und im niederösterreichischen Zwölfaxing – begann eine Zeit des Zitterns und voller Fragezeichen.