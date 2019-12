Facebook

Auf 2000 Meter Seehöhe sind heute gut 10 Grad plus möglich. © Steiermark Tourismus/ikarus.cc/Tom Lamm

Frühling mitten im Dezember? Sollte der Südwestwind heute, wie prognostiziert, die Temperaturen in der Steiermark tatsächlich in lichte Vorweihnachtshöhen um die 20 Grad hieven, so würde das exakt am 30. Jahrestag des bisher wärmsten Dezembertages passieren. Am 17. 12. 1989 hatte es in Leibnitz 20,5 Grad.