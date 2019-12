Auf der B116 kam es am Dienstag gegen 17 Uhr zu einem Unfall.

Unfall in Kapfenberg

Verkehrsunfall auf der B 116 in Kapfenberg © FF Kapfenberg-Diemlach

Vier Fahrzeuge waren am Dienstag gegen 17 Uhr in einen Verkehrsunfall auf der B 116 in Kapfenberg verwickelt. Es gab im wesentlichen Blechschäden. Die FF Kapfenberg-Diemlach war mit zwölf Einsatzkräften vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab.