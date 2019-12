Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Barbara Rogan, Ulrike Fuchs und Sonja Kahr setzen sich für Frauen ein © Martina Pachernegg

Seit fünf Jahren gibt es die Frauen- und Mädchenberatungsstelle Obersteiermark Ost. An den Standorten in Leoben, Kapfenberg und Mürzzuschlag werden Frauen unterstützt, neue Lebensmodelle aufgezeigt und Wege aus misslichen Lagen erarbeitet. „Jetzt, zum Jubiläum, gibt es die Kampagne zur Gewaltprävention ,Es passiert, bevor es passiert‘. Frauen, die sich in problematischen Beziehungen befinden, sollen die Augen geöffnet werden. Oft hat man zwar ein ungutes Gefühl, aber traut sich nicht, den Tatsachen ins Auge zu schauen“, erklärt Sonja Kahr, Leiterin der Psychosozialen Dienste Bruck-Mürzzuschlag und der Frauen- und Mädchenberatungsstellen.