Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister Jochen Jance: Kindergarten kommt in die ehemalige Veitscher Hauptschule © Marco Mitterböck

Ehe der Gemeinderat von St. Barbara in einer Woche das Budget für das neue Jahr beschließt, lud Bürgermeister Jochen Jance am Dienstagabend zu einer Bürgerversammlung. Referieren durfte Jance im Vortragssaal der ehemaligen Veitscher Hauptschule – und damit in jenem Raum, den es bald in seiner jetzigen Form nicht mehr geben wird. Schließlich soll die 2011 geschlossene Hauptschule, in der 2018 bereits zehn Seniorenwohnungen eröffnet worden sind, künftig auch den Kindergarten beherbergen. „Das hat auch finanzielle Gründe“, sagte Jance.