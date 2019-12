Der Kapfenberger Weihnachtsmarkt setzt auf viel Musik, so kommt am Sonntag Elisabeth Görgl vorbei.

Mehr als 1000 Menschen schauten bei der Eröffnung vorbei © Kapfenberg

Mehr als 1000 Menschen waren zu Gast, als der diesjährige Kapfenberger Weihnachtsmarkt eröffnet wurde. Die Eröffnung nahm Bürgermeister Fritz Kratzer gemeinsam mit Pfarrer Giovanni Prietl, den Kindern des Kindergartens Schinitz und der Austro-Pop-Gruppe "Wir 4" vor. Der Weihnachtsmarkt bietet Kunsthandwerk, kulinarische Schmankerl und, wie in Kapfenberg schon Tradition, ein stimmungsvolles Musikprogramm. So kommt am Sonntag etwa die Parschlugerin Elisabeth Görgl vorbei, die sich nach ihrer Ski-Karriere ja nun intensiv der Musik widmet.