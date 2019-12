Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mehr als hundert Jahre galt für Züge am Semmering Linksverkehr, ab 15. Dezember wird auf rechts umgestellt © Alliance for Nature

Mit dem ÖBB-Fahrplanwechsel am 15. Dezember 2019, ändern sich für Fahrgäste der Bahnstrecke Payerbach-Reichenau – Bruck/Mur einige gewohnte Wege: In Zukunft fahren die Züge nämlich rechts statt bisher links, womit sie fast in allen Bahnhöfen an anderen Bahnsteigen stehen bleiben. Besonders groß ist der Unterschied an den Haltestellen, an denen es zwei durch die Gleise getrennte Bahnsteige gibt: Dort müssen die Fahrgäste in Zukunft zum anderen Bahnsteig gehen, wenn sie Richtung Bruck/Mur oder Wien fahren wollen.