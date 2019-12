Facebook

Ein Staffordshire Terrier (Sujetbild) biss am Weihnachtsmarkt in Bruck zu © Universal Images Group via Getty

Hunde auf dem Adventmarkt - muss das sein? Am Freitag hatte die Kleine Zeitung in einem Artikel diese Frage gestellt (die auch auf Facebook eifrig diskutiert wurde) - am Abend gab es dann einen aktuellen Fall, der blutig endete: Beim Weihnachtsmarkt auf dem Hauptplatz in Bruck an der Mur kamen sich Freitag gegen 20 Uhr zwei Hunde in die Quere - einer davon ein Staffordshire Terrier. Obwohl beide angeleint waren, ging dieser offenbar auf den anderen los und biss ihn so, dass es für ihn keine Rettung gab. Die Besitzerin (31) fuhr mit dem schwer verletzten Tier noch zum Tierarzt, der konnte den Hund aber nicht retten.