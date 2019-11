Schwerer Unfall in Kletterhalle in Mitterdorf (St. Barbara im Mürztal). Der vorsteigende Sohn hatte nach wenigen Metern den Halt verloren und war auf den darunter stehenden Vater gestürzt.

Schwerer Unfall in Kletterhalle - Sujetbild © (c) Harald - stock.adobe.com (SPATENEDER)

Zwei Niederösterreicher aus dem Bezirk Neunkirchen, Vater (78) und Sohn (29), waren am Donnerstag zum Klettern in die Halle in Mitterdorf (St. Barbara im Mürztal) gekommen. Sie kletterten mehrere Routen, wobei sie sich abwechselnd sicherten. Dann aber kam es zu einem schweren Unfall: Gegen 11.30 Uhr wollte der Sohn auf einer Kletterroute mit dem Schwierigkeitsgrad 6a vorsteigen - als er in fünf Meter Höhe das Sicherungsseil in die vierte Zwischensicherung einhängen wollte, verlor er aber den Halt, stürzte ins Seil und fiel auf den darunter stehenden Vater.