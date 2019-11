Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Knappenkapelle überzeugte auf ganzer Linie © GRABMAIER

„Aufherbstln“ lautete das Motto des Herbstkonzertes der Knappenkapelle Breitenau, und so bunt wie diese Jahreszeit war auch das Programm, das Kapellmeister Wolfgang Graf mit seinen Musikern dem zahlreich erschienenen Publikum bot. Mit dem Solo „Die Rast am Franz Josefsberg“ brillierte Johann Prezler am Flügelhorn. Den zweiten Teil bestritten die Breitenauer Blos und die Breitenauer Klarinettenmusi. Durch das Programm führten Romana Haidenhofer und Peter Posch. Geehrt wurden langjährige verdiente Musiker, so etwa Martin Bodlos und Hannes Prezler für verdienstvolle Funktionärsarbeit. In Würdigung seiner großzügig erwiesenen Gastfreundschaft vor einigen Jahren beim Besuch in der Türkei wurde Naim Güntut, nunmehr Werksleiter in der Breitenau, das Ehrenkleid des Bergmannes, ein Bergkittel, überreicht.