Die höchsten Gipfel Österreichs"Alle Neune" der Naturfreunde Breitenau

Die stolzen Bezwinger der höchsten Gipfel aller neun Bundesländer © KK

Im Rahmen einer Diaschau feierten die Breitenauer Naturfreunde den geglückten Abschluss des dreijährigen Projekts „9 Länder, 9 Gipfel“, dessen Ziel es war, mit möglichst vielen Bergsteigern den höchsten Gipfel jedes österreichischen Bundeslands zu erreichen. Bei tollen Bildern und fachkundigen sowie pointierten Kommentaren der sechs Tourenführer konnte das Publikum im vollen Gemeindesaal jeden Berg noch einmal besteigen, wobei herrlicher Sonnenschein, Starkregen, intensiver Schneefall, Graupelschauer sowie Blitz und Donner durchlebt wurden. Also fast alles, was die Berge zu bieten haben. Dennoch wurde das Projekt mit Sorgfalt, Umsicht, und sehr viel Spaß erfolgreich vollendet. Dank der Erfahrung der Führer sowie der Disziplin der Bergsteiger konnte so manch heikle Situation unfallfrei gemeistert werden.