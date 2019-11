Facebook

Drei Tage lang wurde in der Hochschwabsiedlung eifrig diskutiert © Kapfenberg

Das Thema Wohnbau spielt in Kapfenberg eine wesentliche Rolle, vor allem auf den noch zu bebauenden Gründen auf dem Deuchendorfer Feld oder am nördlichen Schirmitzbühel. Weil die Stadt aber stetig wachsen will, müssen auch andere Flächen mitziehen, so etwa die Hochschwabsiedlung. Hier befindet sich die älteste Siedlung der Wohnbaugenossenschaft Gemysag, so mancher Mieter hat hier schon vor 60, 70 Jahren seine Wohnung bezogen. Da verwundert es kaum, dass so manche Wohnung nicht mehr den heutigen Ansprüchen genügt.