Herbert Tösch arbeitet an den Überziehern © Voestalpine

Mit unliebsamen Kratzern hatte die Voestalpine Böhler Bleche jahrelang zu kämpfen, wurden die edlen Bleche bei der Bearbeitung mit dem Vakuumsauger doch regelmäßig in Mitleidenschaft gezogen. Eine Lösung musste her, also wandte sich Böhler Bleche an die Lebenshilfe Mürztal - auf der Suche nach etwas möglichst Weichem, Luftdurchlässigem und idealerweise mehrmals Verwendbarem". Zwei Monate lang experimentierte daraufhin das Team der Werkstatt mit diversen Materialien, Produktionshilfsmitteln und Herstellungsverfahren.