Auf Antrag von Jugendlandesrätin Ursula Lackner hat die Landesregierung die Basisförderung für zwei Jugendzentren in der Region Bruck-Mürzzuschlag freigegeben, sie erhalten 78.800 Euro.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bunte Fabrik wurde ebenso bedacht wie das "Hot" in Mürzzuschlag © Marco Mitterböck

Über Fördergelder von jeweils 39.400 Euro für das Jahr 2020 können sich die Jugendzentren Bunte Fabrik in Kapfenberg sowie das Mürzzuschlager "Hot" freuen. Diese Summe, als Personalkostenförderung ausgeschildert, hat die Landesregierung auf Antrag von Jugendlandesrätin Ursula Lackner beschlossen, die sich über die Auszahlung von Fördermitteln in der Höhe von insgesamt 1,5 Millionen Euro an insgesamt 49 steirische Jugendzentren freut.