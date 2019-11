Facebook

Die Feuerwehr rückte aus, um einen Lkw abzuschleppen © FF Krieglach

Sobald der erste Schneefall die Fahrbahn der B 72 bedeckt, kommt es zu Einsätzen für die Feuerwehren Krieglach oder St. Kathrein am Hauenstein. So geschehen auch am Mittwoch, als die Kameraden der FF Krieglach zu einer Lkw-Bergung auf das Alpl alarmiert wurden. Ein Lastwagen war auf der schneebedeckten Fahrbahn zum Stillstand gekommen und blieb hängen. Da der Lkw-Lenker keine passenden Schneeketten mitführte, musste das Fahrzeug bis zur nächsten Ausweichstelle geschleppt werden.