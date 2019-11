Krapfen, Sekt & Co. Kindberg läutet die Faschingszeit ein

Facebook

Leopold und Teuber-Weckersdorf mit Bürgermeister Sander © Gemeinde Kindberg

Pünktlich um 11.11 Uhr wurde am gestrigen Montag in der Kindberger Innenstadt in die Faschingszeit gestartet. Bürgermeister Christian Sander hat dazu dem Faschingsprinzenpaar Wolfgang Leopold und Pia Teuber-Weckersdorf den goldenen Schlüssel seiner Gemeinde übergeben und damit die Regentschaft – zumindest symbolisch – in ihre Hände gelegt.