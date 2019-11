Facebook

Die Besatzung des C 12 brachte die Verletzte schließlich ins Spital © Juergen Fuchs

Eine 36-jährige Kroatin verletzte sich am Sonntag zu Mittag beim Klettern in der Obersteiermark schwer. Die Frau war gegen 12.30 Uhr gemeinsam mit ihrem Ehemann in den Franz-Scheikl-Klettersteig (Breitenau am Hochlantsch) eingestiegen. Auf etwa 1500 Meter Seehöhe rutschte die Sportlerin in der Steilstufe nach der ersten Rinne auf dem nassen Untergrund aus. Sie stürzte drei Meter in die Klettersteigsicherung, wobei sich die Dämpfung des mitgeführten Klettersteigsets nicht öffnete.