Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gerhard Jantscher mit Mutter und Schwester bei der Hütte © KK

Ungebrochen ist der Ansturm der Touristen in die Bärenschützklamm, dem denkmalgeschützten Naturjuwel in Mixnitz. Auch heuer machten sich wieder mehr als 40.000 Wanderer - bei jedem Wetter - auf den Weg durch die Klamm. „Unfallfrei ging das heurige Klamm-Wanderjahr über die Bühne“, freut sich der Mixnitzer Alpenvereinsobmann Gerhard Jantscher. Jedoch würden die Wanderer allzu oft ungenügend vorbereitet sein - in der Meinung, der Weg durch die Klamm sei ein Spaziergang. Und nicht selten muss die Bergrettung ausrücken, um die Unverbesserlichen aus einer alpinen Notlage zu befreien. Die Hauptfehler: ungenügende Ausrüstung, besonders beim Schuhwerk, Nichtbeachtung der Gebotstafeln, unzureichende Kondition und kein Trinkwasser im Gepäck. Jantscher ist froh, mit den Grundbesitzern weiterhin ein gutes Einvernehmen zu haben. Dankbar ist er der Bevölkerung für das Verständnis für das Verkehrsaufkommen und Parken vor dem Klammeinstieg. Zwei Drittel der Besucher sind übrigens Bustouristen, die aus dem Ausland wie Kroatien, Ungarn oder der Slowakei anreisen. Jetzt ist die Wintersperre in Kraft, sie dauert bis 30. April 2020. In dieser Zeit hofft Jantscher auf die Vernunft der Wanderer, die Sperre in ihrem eigenen Interesse einzuhalten.