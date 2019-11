Facebook

Diese Tafel in Neuberg erinnert an die Jagdaufenthalte von Kaiser Franz Joseph I. © Dobrovolny Heike

Die „Neuberger Jagdmesse“ ist im Kärntner Raum sehr beliebt und wird gerne bei Hubertusmessen im November gesungen. Erst unlängst sang der ASB Maienzeit das Credo der Neuberger Jagdmesse und erinnerte damit an einen fast vergessenen Mürztaler Kulturschatz: an die herrschaftliche Jagd in diesem Gebiet.