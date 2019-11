Facebook

Susanne Fresner, Peter Koch, Susanne Kaltenegger, Thomas Pekastnig und Ulrike Anderwald (von links) © Pototschnig Franz

Als im Februar des Vorjahres die Gratis-Parkzeit in der Brucker Tiefgarage halbiert wurde, hatte die Stadt mit einem Schlag deutlich weniger Frequenz, das sorgte für viel Ärger. Zu Beginn gab es um 7000 Einfahrten im Monat weniger, was auch die Geschäftsleute der Stadt stark spürten - und noch immer spüren. Auch wenn sich der Ärger langsam legte: Die Leute bleiben nicht so lange, was sich auf den Geschäftsgang in der Innenstadt nach wie vor nachteilig auswirkt.