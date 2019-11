Facebook

Robert Preis las in St. Ilgen beim Bodenbauer © TOMASCHEK

Es kam nicht von ungefähr, dass Robert Preis, (nicht nur) Krimi-Autor und Kleine-Zeitung-Redakteur, beim Alpengasthaus Bodenbauer in St. Ilgen Kostproben aus seinem neuesten Kriminalroman zum Besten gab. Logierte der Autor doch im vergangenen Winter bei Tiefschnee beim Bodenbauer – und prompt floss die Gegend am Fuße des Hochschwabs in das neuste Buch „Der Tod tanzt in Graz“ ein.