Waltraut Haas (l.) und Ingrid Wendl übergaben die Narzissenkrone © Lindmoser

Das neue Naturkundemuseum Mariazell wurde am Nationalfeiertag im Rahmen eines Festaktes im Heimathaus Mariazell eröffnet. Die vor 60 Jahren gekrönten Mariazeller Narzissenhoheiten – die Schauspielerin und Sängerin Waltraut Haas (Narzissenkönigin) und die ehemalige Eiskunstläuferin und Fernsehmoderatorin Ingrid Wendl (Narzissenprinzessin) – übergaben vor rund 300 Besuchern die vom Mariazeller Juwelier Franz Kuss gefertigte Narzissenkrone, die zuvor mehrere Jahrzehnte eine Vitrine im Brauhaus Girrer schmückte, dem neuen Naturkundemuseum. Im Anschluss an den Festakt um 15 Uhr fanden bis 20 Uhr Führungen durch das neueröffnete Museum statt. Heimathaus-Obmann Andreas Schweighofer sagte: „Ich bin sehr froh, dass sich so viele Besucher zur Eröffnung eingefunden haben. Mein besonderer Dank gilt den Narzissenhoheiten, die uns 60 Jahre nach ihrer Krönung in Mariazell die Krone übergeben haben.“